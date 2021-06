Nazionale, Mancini: "Dobbiamo migliorare, ma la partita di oggi è un bel segnale"

Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della vittoria dell'Italia contro la Repubblica Ceca. Gli azzurri si sono imposti sugli avversari per 4-0 nell'ultima amichevole prima dell'inizio degli Europei. Il ct ha analizzato il match: "Ci abbiamo messo dieci minuti a carburare, era un po' di tempo che non ci vedevamo. Speravo di vedere la squadra così in forma. Siamo ragazzi giovani, dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. Fare l'ultima amichevole in questo modo credo possa essere effettivamente una buona cosa. Siamo una squadra offensiva. Dobbiamo imporre il nostro gioco e quando c'è da difendere, farlo bene. Ho visto un buon equilibrio, ma è la mentalità la cosa più importante. Insigne? Oggi ha fatto un bel gol, è il suo compleanno. Credo che oggi abbia passato una bella giornata. Come passeranno questi sette giorni? Speriamo ne debbano passare tanti. Stiamo insieme, stiamo bene".

