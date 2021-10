Italia - Spagna, episodi violenti nella semifinale: emessi 4 Daspo

La semifinale di ieri tra Italia e Spagna non ha portato solo a una sconfitta per gli azzurri. A causa di diversi episodi violenti avvenuti nel corso del match, sono stati presi dei provvedimenti in merito. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso 4 Daspo della durata di 3 anni ad altrettanti tifosi azzurri in occasione della semifinale di Uefa Nations League tra Italia e Spagna, giocatasi ieri sera allo stadio Meazza. Nel corso del primo tempo, nel secondo anello verde, in occasione dell'esultanza per il gol segnato dalla Spagna, due giovani milanesi del 1997 e del 1996 hanno colpito con calci e schiaffi un 21enne spagnolo. I due sono stati denunciati per percosse. Sempre nel primo tempo, nel primo anello verde, invece, due giovani liguri del 1999 e del 2000 continuavano ad aggrapparsi agli elementi separatori, muovendosi in continuazione e spintonandosi. Per evitare problemi di ordine pubblico, invitati a spostarsi, i due hanno reagito con violenza agli agenti della Polizia di Stato intervenuti per identificarli e sono stati indagati in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, lo riporta ITALPRESS.

