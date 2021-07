Italia - Spagna, Piqué non digerisce la sconfitta: "Noi partiti svantaggiati"

Sarà finale per l'Italia. Dopo aver battuto la Spagna ai rigori, gli azzurri di Mancini voleranno domenica 11 giugno sotto le luci del Wembley Stadium. Da capire ancora quale sarà la futura sfidante in attesa dell'esito del match di questa sera tra Inghilterra e Danimarca. Nel frattempo però, qualcuno come Gerard Piqué - ex capitano della Spagna - mostra tutta la sua furia sui social per la vittoria dell'Italia: "Non è un caso che nelle quattro partite finite ai rigori tra Europeo e Copa America abbia vinto la squadra che ha tirato per prima". - ha continuato lo spagnolo - : "Le statistiche dicono che chi tira per primo ha più possibilità e in un torneo come questo non mi sembra giusto che un sorteggio (il lancio della monetina, ndr) ti faccia partire svantaggiato".

