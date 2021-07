Euro2020, un bel bottino per l'Italia: ecco quanto vale la finale (e l'eventuale vittoria)

L'Italia è in finale e domenica 11 luglio potrà continuare a sognare altre "notti magiche", nella speranza di centrare la tanto desiderata vittoria. Secondo quanto riportato da Calcioefinanza.it, il traguardo raggiunto ieri sera dagli azzurri porta un ulteriore assegno incassato dalla FIGC che andrà ad aggiungersi ai premi ricevuti per i risultati ottenuti nelle precedenti partite del torneo. La UEFA distribuirà complessivamente 331 milioni di euro alle nazionali. La qualificazione è valsa 9,25 milioni e ogni vittoria nella fase a gironi ha garantito 1 milione, mentre il passaggio agli ottavi 1,5 milioni e l’ingresso ai quarti altri 2,5 milioni. Nel centrare la semifinale l'Italia ha "guadagnato" 4 milioni di euro e 5 per esser volata in finale incassando complessivamente ben 25,25 milioni. A questi si potrebbero aggiungere altri 3 milioni, raggiungendo dunque il totale di 28.25 milioni, nel caso in cui fossero gli azzurri i vincitori di Euro2020.

PREMI CALCIATORI - Per quanto riguarda la squadra, il raggiungimento della finale garantisce almeno 200 mila euro a testa per i calciatori agli azzurri di Mancini. La cifra potrebbe arrivare a 250 mila euro nell'ipotetico caso di successo e conquista del trofeo.

L'Italia batte la Spagna e vola in finale: sui social i complimenti di Leiva - FOTO

Salernitana, cessione del club: oggi la decisione del Consiglio Federale

TORNA ALL'HOME PAGE