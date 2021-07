Salernitana, cessione del club: oggi la decisione del Consiglio Federale

RASSEGNA STAMPA - Più sì che no per l’iscrizione della Salernitana al campionato di Serie A. Il parere della Covisoc sull’“indipendenza economica” del blind trust che dovrà pilotare il club verso la cessione rescindendo tutti i rapporti con Lotito e Mezzaroma non è stato ancora pronunciato. Sono stati registrati comunque diversi progressi ed è stato accertato che la Salernitana ha rispettato quasi tutte le indicazioni formulate dalla Figc. Un consiglio federale è in programma oggi pomeriggio e avrà come tema principale proprio la vicenda dei granata. Probabile che venga presa una decisione finale.

La Covisoc sta ancora indagando, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Il club ha depositato un piano che fissa un budget di spesa, piuttosto basso con una garanzia di 20 milioni tra Lega, diritti tv e camera di compensazione, in pratica crediti certi a vantaggio della società. Se venisse verificato che il club ha comunque soldi a sufficienza non ci dovrebbero essere problemi con l’iscrizione.

Si discute sul ruolo del generale della Guardia di Finanza Ugo Marchetti, nominato dalla vecchia proprietà amministratore unico. Il suo incarico sarà soggetto a diverse limitazioni. Marchetti ha infatti firmato una dichiarazione di indipendenza dal presidente della Lazio Lotito e non avrà la rappresentanza della Salernitana in Lega, che sarà affidata invece a uno dei due trustee. Trustee che potranno verificare l’operato dell’amministratore con una sorta di “controllore” suggerito dalla Federcalcio. Il primo è Vincenzo Coppola. Altro punto chiave è la presenza nero su bianco del termine del 31 dicembre per la cessione del club, con la specifica scritta che in caso contrario la Salernitana sarebbe esclusa dal campionato. Inoltre tutti gli undici biancocelesti che hanno giocato a Salerno rientreranno a Formello.