Italia, stop per Meret. Spalletti: "Ho deciso chi portare in Germania"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo lo 0-0 maturato ieri contro la Turchia nel pomeriggio odierno l'Italia di Spalletti è scesa in campo per un secondo test contro l'Under 20 in cui gli azzurri si sono imposti per 3-1. Al termine della sfida queste le parole del ct in conferenza stampa: "La partita è stata fatta in maniera corretta per ricevere le informazioni che si volevano e per equiparare il lavoro con chi avevo scelto ieri. Ora andranno a casa per un giorno e mezzo di recupero con gli stessi carichi di lavoro".

Sui giocatori che non partiranno per la Germania: "Le liste le danno tutti il 7, perché me le volete far dare il 5? Se poi succede qualcosa bisogna che torni indietro con le valutazioni. Ho deciso, ma ci sono ancora 2-3 cose da sistemare".

Stop per Meret: "Meret nel riscaldamento s'è fermato: lì per lì è una cosa, domani la sensazione può cambiare. Ha sentito contrarre un po' il muscolo, ma va un po' valutato. Domani si sa meglio l'entità dell'infortunio".

Su Barella invece: "Io mi fido molto dei miei medici e loro mi hanno detto che è quasi certo ce la faccia a recuperare, siamo molto fiduciosi per quella gara lì. Poi però bisogna vedere lo sviluppo perché c'è da ricominciare a correre e c'è da fare un po' di cose".