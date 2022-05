Italia, svelate le nuove maglie della Nazionale - VIDEO

La Puma ha presentato la nuova maglia della Nazionale italiana di calcio, l'ultima che creata dallo sponsor per gli azzurri. Un cambio di stile che si caratterizza soprattutto per la divisione della maglia in 4 con quattro quadrati di due tonalità di azzurro differenti. Il logo Puma appare sulla destra mentre a sinistra c'è lo stemma dell'Italia con le quattro stelle che corrispondono ai quattro Mondiali vinti. Il dettaglio del colletto è caratterizzato dal tricolore e all'interno sono incise le date delle quattro competizioni Mondiali vinte.

La nuova maglia farà il suo debutto 1° giugno allo stadio di Wembley nella gara tra Italia e Argentina.