Italia - Svizzera, dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì alle 21.00 l'Italia scenderà di nuovo in campo contro la Svizzera, allo Stadio Olimpico, per la seconda giornata del girone A degli Europei. Una vittoria per gli azzurri significherebbe passaggio del turno alla fase a eliminazione diretta, mentre gli svizzeri allenati da Petkovic, a quota 1 punto in classifica, cercheranno di vincere per riguadagnare terreno. Le due squadre non si affrontano dal 2010, (0-0 in amichevole), e si ritroveranno contro poi nel girone di qualificazione per i Mondiali del 2022.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - La partita sarà visibile sia in diretta tv in chiaro su Rai 1 (disponibile anche al 501 del digitale terrestre in HD). E ovviamente anche per chi è in possesso di un abbonamento a Sky, la partita sarà sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Inoltre il match sarà visibile anche in streaming per tutti su Rai Play, e per gli abbonato Sky sulla piattaforma Sky Go.

Lazio, si stringe per Hysaj: un fedelissimo del comandante Sarri

Calciomercato Lazio, si valuta Jovetic tra dubbi fisici e tattici

TORNA ALLA HOME PAGE