Italia - Svizzera, Lino Banfi innamorato di Immobile: "Mi è rimasto nel cervello"

Contro la Turchia Ciro Immobile gli aveva dedicato l'esultanza dopo il gol, con la Svizzera è arrivata la risposta di Lino Banfi. L'attore sembra essere uno dei numerorissimi fan dell'attaccante della Lazio, che ha messo nuovamente la firma sul tabellino del match di questa sera. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'artista, noto anche per aver vestito i panni di Oronzo Canà ne "L'allenatore nel pallone", ha raccontato: "Ciro Immobile m'è rimasto nel cervello col suo sorriso, è stupendo ed è stato vero. Per me sentire lui e Insigne dire porca pu***na al gol è stato come ricevere un David di Donatello. Dicevo a mio figlio 'non può esser vero che sia successo veramente ciò che volevo'. E poi ho iniziato a pinagere".

