Italia, tifoso insulta Donnarumma: la reazione del portiere - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Brutto episodio quello accaduto ieri al portiere della Nazionale Donnarumma. Al termine della gara contro l'Inghilterra, pareggiata per 0-0, l'azzurro si stava dirigendo verso il pullman che avrebbe riportato la squadra in hotel quando un tifoso, in maniera molto insistente, ha iniziato a insultarlo. In principio l'estremo difensore, ex Milan, lo ha ignorato salvo poi tornare indietro intimando all'uomo di smetterla.

Un battibecco che è durato pochi secondi ma che non è sfuggito anche ai compagni di squadra di Gigio che prontamente sono andati a consolarlo abbracciandolo.

QUI PER IL VIDEO