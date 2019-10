Italia U20, battuto il Portogallo: Andrè Anderson e un ex Lazio protagonisti

Vince, con un po' troppa fatica, ma vince l'Italia Under 20 in Portogallo. Primo tempo fantastico della squadra di Daniele Franceschini, che passa in vantaggio già al 12' grazie al centrocampista della Lazio Andrè Anderson: grande azione personale sull’out di sinistra e conclusione dalla distanza che batte il portiere lusitano. Il 2-0 arriva dopo dieci minuti grazie a un tiro dal limite dell'area dell'ex biancoceleste Manolo Portanova, che al 41' serve un assist a Marco Olivieri per il tris. Nel secondo tempo la partita cambia completamente e il Portogallo riesce nella rimonta con gol di Rodrigues, Vieira (su rigore) e Joao Mario. Il 3-3 risveglia gli azzurrini e al 74' Gabriele Gori di testa firma il definitivo 4-3. Bilancio positivo per Franceschini dopo quattro giornate del Torneo otto nazioni: tre vittorie e un pareggio.

