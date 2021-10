Italia Under 17, Corradi convoca tre baby talenti della Lazio: di chi si tratta

Bernardo Corradi, tecnico federale dell'Italia Under 17, ha convocato tre giovanissimi talenti della Lazio per il raduno e la prima fase di qualificazione dell'Europeo. Gli impegni si svolgeranno a Tirrenia dal 18 al 24 ottobre e, successivamente, a Belfast dal 24 ottobre al 3 novembre 2020. I calciatori del settore giovanile che vantano la chiamata del gruppo tricolore sono Federico Magro, Alessandro Milani e Antonio Troise. Di quest'ultimo ricordiamo la presenza in occasione addirittura del ritiro pre-campionato di Auronzo di Cadore. Il classe 2005 iniziò, in quell'occasione, a lavorare agli ordini di mister Sarri, per poi tornare nella Capitale dopo la prima settimana. Tutti e tre continuano ad essere attenzionati da Corradi, che non ha alcuna intenzione di privarsi dei "gioiellini" biancocelesti.

Lazio - Inter, Biglia: "Con Inzaghi grande rapporto. Ecco cosa fece quando arrivò..."

La Lazio si aggrappa a Milinkovic: è lui la bestia nera dell'Inter

TORNA ALLA HOMEPAGE