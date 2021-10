Lazio - Inter, Biglia: "Con Inzaghi grande rapporto. Ecco cosa fece quando arrivò..."

In vista della gara di sabato sera tra Lazio e Inter, Lucas Biglia, che ha avuto modo di lavorare con Simone Inzaghi nel corso della sua permanenza nella Capitale, si è espresso sull'appuntamento ai microfoni di Sky Sport: "Con lui grande rapporto. Dal primo giorno in cui è arrivato, perché è arrivato in un momento difficilissimo, eravamo stati eliminati in Europa League e avevamo perso un brutto derby, siamo andati in ritiro ed è arrivato lui che si è preso la responsabilità di tutto. Da lì in poi ha fatto una grandissima carriera fino ad ora".

"PROBLEMA" SUDAMERICANI - "Il cambio orario si sente, specie quando si ritorna in Europa, cinque ore di differenza sono tante. Ma dipende anche dal modo di gestione degli allenatori. Lautaro oggi si trova con un allenatore che secondo me lo gestirà al meglio. Al di là del fatto che in Nazionale gioca sempre perché oggi è uno degli attaccanti più forti della Nazionale argentina, dipende da come ti gestiscono gli allenatori. Lui arriverà sicuramente vicino alla partita, non dovrà fare nulla fino alla partita se no non riuscirebbe a recuperare".

Costa (Sottosegretario Salute): "Stadi al 100%? Sì entro la fine dell'anno, vi spiego perché"

Lazio, Bifulco: "I biancocelesti possono riscattarsi con l'Inter. Su Inzaghi..."

TORNA ALLA HOMEPAGE