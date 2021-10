Lazio, Bifulco: "I biancocelesti possono riscattarsi con l'Inter. Su Inzaghi..."

Sabato torna la Serie A con l'ottava giornata di campionato. Dopo la sosta per le nazionali, la Lazio di Sarri sfiderà all'Olimpico l'Inter di Simone Inzaghi. Per i biancocelesti sarà un match importante per dare una risposta al ko arrivato contro il Bologna e mettere in mostra quanto assimilato negli allenamenti effettuati finora. Ad esprimere le proprie sensazioni in vista del match è il direttore sportivo Giuseppe Bifulco intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Siamo in una fase cruciale del campionato, che è molto bello e dove si registrano anche sorprese positive, oltre che negative, vedi la Juventus. È un momento cruciale, se la Juve perde con la Roma perde terreno. La Lazio può riscattarsi contro l'Inter, ha un tecnico veramente bravo. Inzaghi sta facendo bene ma prevedo che la Lazio tornerà in carreggiata cambiando le cose lì davanti".

