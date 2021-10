Costa (Sottosegretario Salute): "Stadi al 100%? Sì entro la fine dell'anno, vi spiego perché"

Il ritorno dei tifosi negli stadi dopo un anno e mezzo d'assenza è stato un evento festeggiato ovunque, ma ora l'obiettivo è riempire le gradinate degli impianti sportivi italiana senza alcuna limitazione sulla capienza. E se poco fa si è arrivati al 75%, ora lo scopo è quello di raggiungere a breve il 100%. Andrea Costa, Sottosegretario alla Salute, si è detto ottimista nell'arrivare all'obiettivo entro la fine dell'anno. A margine della presentazione della fiera dell'industria farmaceutica, CPhl Worldwide, ha spiegato: "Credo che fine anno possa essere un arco temporale in cui arrivare anche a un ritorno al cento per cento di tutte quelle capienze ancora non previste, quindi, credo dobbiamo affrontare il futuro con serenità. Sono ottimista, il governo ha deciso di fare un percorso a tappe, graduale. Solo pochi mesi fa abbiamo aperto con il 25 per cento e oggi siamo già al 75 per cento: vuol dire avere triplicato la capienza e credo che sia un risultato importante, grazie ai cittadini che si sono vaccinati".

