Italia Under 21, Di Biagio: “Non sarò più l'allenatore della nazionale”

Luigi Di Biagio non sarà più il ct dell'Italia Under 21. Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni, a confermarlo è lui stesso nella conferenza stampa che sta tenendo in questo momento: “Non sarò più l'allenatore dell'Under 21. Sarei rimasto in caso di vittoria degli Europei? No, avrei lasciato comunque. Non mi sentivo più stimolato al massimo”. Dopo il fallimento nella rassegna europea, Di Biagio non cerca alibi e stila comunque un bilancio positivo di questi anni alla guida della nazionale: “L'Europeo non è andato come speravamo, e la colpa è solo nostra, senza cercare alibi. Il responsabile principale sono io, poi vengono i ragazzi. Però bisogna scindere i risultati di questi anni da quello che è successo in questa ultima manifestazione. Direi che è stato fatto un ottimo lavoro: abbiamo fatto crescere tanti talenti, siamo stati competitivi con diverse squadre forti e un gran numero di ragazzi sono andati in nazionale maggiore”. Ora Di Biagio cercherà nuove sfide, la sua avventura con l'Italia è arrivata al capolinea.

