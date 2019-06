Lazio, Lopez: "Serve un rinforzo in difesa. E su Milinkovic..."

La Lazio si prepara ad affrontare la prossima stagione, tra mercato e preparazione. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, è intervenuto l'ex biancoceleste Antonio Lopez: "La Lazio ha bisogno di un difensore che possa dare più garanzie. Dietro serve un assetto forte per migliorare la competitività. Inzaghi è bravo a modificare la squadra e trovare nuove soluzioni tattiche, lo ha fatto anche in quest'ultima stagione cambiando a livello offensivo. Non escludo che possa cambiare qualcosa anche dietro"

MILINKOVIC - "Il suo futuro è da decidere, sicuramente molte sirene del mercato possono condizionare. Lotito è un grande presidente, bravissimo a guardare gli equilibri della società. In caso di cessione del serbo, saprà ricavarne il massimo. Sergej giocherebbe titolare ovunque, visto anche la cifra che costa. Ha le capacità per giocare in qualsiasi squadra".

