Jach e il trasferimento alla Lazio nel 2017: "Sembrava cosa fatta, non lo era..."

Jaroslaw Jach è un nome familiare dalle parti di Formello. Il difensore, ora al Raków Częstochowa in prestito dal Crystal Palace, sembrava a un passo dall'approdo nella Capitale nella sessione estiva di calciomercato del 2017. Il destino, invece, aveva in serbo per lui un'esperienza in Inghilterra. Lo stesso Jach, in un'intervista rilasciata a goal.pl, ha parlato di quel retroscena di mercato che lo voleva così vicino a indossare la maglia biancoceleste: "Sembrava cosa fatta, non lo era affatto. Ci sono state alcune conversazioni, ma nessun dettaglio. È stata solo una ricerca preliminare".

