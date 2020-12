Jacobelli: "La Lazio tornerà a gennaio, bisogna avere fiducia"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il direttore di Tuttosport Jacobelli per parlare di Lazio: "Non succede nulla di preoccupante, quando sei chiamato a giocare nove incontri in 32 giorni, è inevitabile che non ci sia continuità. Da gennaio in poi, quando i giocatori di Inzaghi potranno allenarsi come è giusto che sia, rialzeranno la testa. Il valore assoluto della stagione della Lazio si deve misurare anche con il traguardo pazzesco raggiunto in Champions. Bisogna avere molta fiducia nella Lazio, è solo una questione di condzione atletica"