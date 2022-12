James Rodriguez e il siparietto social con Radu: è il suo unico errore - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

James Rodriguez si mette alla prova con il gioco dei calciatori. Tramite un filtro su Tik Tok, il fantasista colombiano attualmente in forze all'Olympiakos ha provato a indovinare tutti i volti dei giocatori che gli uscivano. L'ex Real Madrid e Porto sembra infallibile. Uno dopo l'altro azzecca Sirigu, Hummels, Perisic, Callejon, Wijnaldum, Gundogan, Bonucci e Rui Patricio. Seul più bello arriva l'errore. L'ultima immagine ch esce è quella di Stefan Radu. James sorride, sbuffa e strizza l'occhio ma non riesce a riconoscere il difensore della Lazio. Missione fallita. Come si fa a non riconoscere il Boss?

