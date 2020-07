John Elkann: “Per la Juve è stato un campionato difficile, Lazio avversaria fortissima”

La Lazio ha provato a contendere alla Juventus il primato, poi il covid ha cambiato le carte in tavola. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha detto la sua John Elkann: "In questi anni ci sono stati tre allenatori, tra loro molto diversi, ma la Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre di più. È stato un campionato complicato dalle conseguenze del Covid-19: l’interruzione, la ripresa. Gli avversari tradizionali e le sorprese di squadre come la Lazio e l’Atalanta che si sono dimostrate avversarie toste e velocissime".