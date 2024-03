Juan Jesus sbugiarda Acerbi: ecco le frasi incriminate

TUTTOmercatoWEB.com

Non accenna a spegnersi la questione sulle presunte frasi razziste pronunciate da Francesco Acerbi nei confronti di Juan Jesus durante Inter - Napoli. Il calciatore ex Lazio, dopo aver lasciato il ritiro azzurro di Coverciano, ha affermato di essere totalmente contro ogni comportamento di questo tipo e di non essersi mai rivolto con determinati termini nei confronti dell'avversario.

A poche ore di distanza da queste dichiarazioni però, arriva sui social la risposta del calciatore del Napoli, che "sbugiarda" così il difensore nerazzurro:

"Per me la questione si era chiusa ieri in campo con le scuse di Acerbi e sinceramente avrei preferito non tornare su una cosa così ignobile come quella che ho dovuto subire.

Oggi peró leggo dichiarazioni di Acerbi totalmente contrastanti con la realtà dei fatti, con quanto detto da lui stesso ieri sul terreno di gioco e con l'evidenza mostrata anche da filmati e labiali inequivocabili in cui mi domanda perdono.

Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora.

Acerbi mi ha detto "vai via nero, sei solo un negro". In seguito alla mia protesta con l'arbitro ha ammesso di aver sbagliato e mi ha chiesto scusa aggiungendo poi anche: "per me negro è un insulto come un altro".

Oggi ha cambiato versione e sostiene che non c'è stato alcun insulto razzista.

Non ho nulla da aggiungere".