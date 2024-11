Juve, allarme difesa: un ex Lazio nel mirino dei bianconeri

TUTTOmercatoWEB.com

Piove sul bagnato in casa Juventus. Dopo Bremer, anche Cabal resterà fuori per un lungo periodo a causa di una lesione al legamento crociato. Ormai è allarme in difesa e la dirigenza bianconera è alla ricerca di sostituti papabili per il mercato di gennaio. Come riporta il Corriere dello Sport, alla lunga lista di giocatori sembra essersi aggiunto Nicolò Casale. Il difensore, che alla Lazio con Sarri aveva anche conquistato la Nazionale, non sta trovando spazio e a gennaio potrebbe muoversi. Il Bologna dovrebbe riscattarlo obbligatoriamente dalla Lazio in caso di qualificazione alle coppe, ma la situazione potrebbe cambiare.