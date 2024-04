Juve, Allegri glissa la Lazio: "Coppa Italia? Ci interessa solo..."

La Juventus affronterà il Cagliari in Serie A prima di concentrarsi sul ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri, in leggera ripresa dopo le difficoltà delle scorse settimane, punta a preparare un match alla volta, senza volare troppo col pensiero rischiando di perdere di vista gli obiettivi. In tal senso, intervenuto in conferenza stampa, il tecnico bianconero ha dato priorità alla gara contro i sardi rispetto a quella con i biancocelesti: "La partita più importante è quella di domani. Poi dopo quella di domani vedremo chi sarà in grado di giocare contro la Lazio. Una vittoria ci farebbe fare un bel salto in avanti" - Poi sugli infortuni - "Szczesny è a disposizione vedrò oggi cosa fare per domani".