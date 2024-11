Juve, Motta sullo scudetto: "Nessuno lo ha mai vinto a ottobre"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla vigilia di Udinese - Juve, in conferenza stampa, Motta ha risposto alle domande dei cronisti e tra queste, quella sullo scudetto: "Non è mai esistito un club che ha vinto il campionato ora". Poi proseguendo il discorso, soffermandosi sull'ennesimo pareggio ottenuto contro il Parma, ha affermato: "Dobbiamo fare molto meglio per stare in alto in classifica, che è la cosa importante ora. Dobbiamo andare a Udine convinti, concreti, per fare una grande prestazione. Per fare il risultato che vogliamo fare, scalare in classifica e continuare così. Alla fine siamo ancora all'inizio ed è chiaro che dobbiamo fare molto meglio visti i risultati dell'ultima partita fatta".

Infine, concludendo ha aggiunto: "Anche se non stiamo facendo del nostro massimo, sicuramente dobbiamo migliorare ma se una squadra meritava di più era la nostra, non lo dico solo io, si vede nei dati, nelle immagini della partita. Non è stato sufficiente per vincere. Abbiamo avuto un pareggio. Detto questo dobbiamo fare meglio sicuramente, già dalla prossima con l'Udinese, per la partita e per la classifica".

