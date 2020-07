Juve, rivoluzione in vista? Per il ruolo di ds spunta Tare

La Juventus si è appena laureata campione d'Italia per il nono anno consecutivo, ma per i bianconeri non è stata la miglior stagione della sua storia recente. Le critiche su Sarri e sul gioco che stenta a decollare hanno messo in secondo piano il successo in Serie A, ormai dato quasi per scontato. Ora c'è la Champions, e sarà questo il vero banco di prova per l'ex tecnico del Napoli. Secondo 7 Gold, in caso di mancata qualificazione contro il Lione, Angelli potrebbe valutare un cambiamento in panchina e non solo.

RIVOLUZIONE JUVE - I nomi di questa eventuale rivoluzione sarebbero quello di Allegri e soprattutto di Igli Tare, che prenderebbe il posto di Paratici. L'operato del ds albanese in questi anni di Lazio è sotto gli occhi di tutti e l'interesse per il suo profilo non sorprende. L'ex attaccante biancoceleste però è già focalizzato sui colpi da mettere a segno per la Champions del prossimo anno. La squadra di Inzaghi ha appena raggiunto l'obiettivo di tornare tra le grandi d'Europa e Tare non ha motivo di volere andare via. Una suggestione per la Juve, ma Lotito non ha intenzione di privarsene.

