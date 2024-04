Juve, Sekulov paga l'errore su Marusic: la decisione bianconera

Nikola Sekulov ha esordito in Serie A sabato all'Olimpico. Per l'attaccante di Piacenza, però, l'esordio non è stato fortunato. Il numero 39 bianconero è stato il protagonista sua malgrado del gol di Marusic dove la marcatura sul montenegrino ha lasciato a desiderare. Dopo l'errore, la Juventus ha deciso di far tornare il calciatore nella squadra Next Gen. L'emergenza ha costretto Allegri a convocare qualche giovane dalla seconda squadra, ma i recuperi faranno tornare Sekulov nella categoria che per ora gli compete.