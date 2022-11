Juventus, Abodi: “Opportune le dimissioni del Cda, ora la magistratura…”

TUTTOmercatoWEB.com

Sono ore tormentate quelle che sta vivendo la Juventus dopo le dimissioni del Cda in seguito alle indagini della Procura per l’accusa di falso in bilancio. Come riporta Sportmediaset, a esprimersi sulle vicende che stanno coinvolgendo il club bianconero è stato il ministro dello sport Abodi. Queste le parole: “Le dimissioni in massa del Cda della Juventus rappresentano un'assunzione di responsabilità, quindi esprimiamo un giudizio positivo perché sono un atto opportuno, anche a difesa del grande patrimonio rappresentato dal club, che va ben oltre, per la sua storia e ci auguriamo per il suo futuro, di chi lo ha gestito, inizialmente con merito per certi versi, poi sarà la magistratura che dovrà valutare e noi doverosamente siamo a lato. Questo è il momento della riflessione e dell'attesa".

