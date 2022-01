Juventus, Allegri: "Non parliamo di scudetto. Arthur resta"

Dopo aver già affrontato nel girone di ritorno Napoli e Roma, la Juventus avrà un altro ostacolo difficile da superare. Domenica sera i bianconeri fanno visita al Milan in un match fondamentale in chiave Champions League. Intervenuto in conferenza stampa, Max Allegri ha ribadito gli obiettivi della sua squadra e ha risposto ad alcune domande riguardo il mercato. Queste le dichiarazioni del tecnico toscano: "Non andiamo troppo in là con le cose, ora affrontiamo il Milan che ha fatto un grande lavoro nell’ultimo anno e mezzo e gli vanno fatti i complimenti, a Stefano che ha fatto un ottimo lavoro. Noi dobbiamo fare una partita importante per restare lì attaccati, arrivare a fine febbraio nelle migliori condizioni di classifica, non possiamo pensare in questo momento troppo in là o parlare di scudetto. Noi siamo in grado di vedere solo la prossima partita. Arthur va via? La rosa è questa e rimarrà questa. Non scordiamoci che veniva da sei mesi di inattività, aveva bisogno di trovare continuità e minutaggio e ora sta facendo buone prestazioni. Il giocatore Arhtur non si discute, ha delle caratteristiche per le quali ha bisogno di determinati giocatori al suo fianco. È un titolare della nazionale brasiliana, anche se in questo momento non è convocato è un giocatore importante”.