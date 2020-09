Juventus, Chiellini: "Sarà un anno difficile per tutti. Partiamo per vincere"

Manca davvero pochissimo all'inizio della nuova stagione di Serie A. La Juventus, che ha vinto gli ultimi 9 Scudetti, vorrà vivere un altro campionato da protagonista. Lo ha confermato Giorgio Chiellini durante un'intervista per Sky Sport. Il difensore bianconero ha dichiarato l'obiettivo principale ammettendo che non sarà facile viste anche la forza crescente delle rivali per il titolo. Queste le sue parole: "Ci sono gli strascichi di una estate pazza dopo il lockdown. Sarà un anno molto difficile per tutti, ma la Juventus come ogni anno parte per vincere. Per arrivare al risultato finale sarà lunga e difficile".

