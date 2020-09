Lazio, niente di rotto per Luiz Felipe: i tempi di recupero del brasiliano

Luiz Felipe sarà costretto a fermarsi dopo l'infortunio he lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti nell'amichevole contro il Frosinone. Il difensore starà fuori 15 giorni e sarà costretto a saltare l'esordio in Serie A della Lazio a Cagliari il 26 settembre e, molto probabilmente, anche il secondo match in casa contro l'Atalanta del 30. Dopo l'entrata sconsiderata di Kastanos, con il piede a martello sulla caviglia, il brasiliano ha chiesto la sostituzione e ha lasciato lo stadio con le stampelle. Gli esami, effettuati ieri in Padeia, hanno allontanato l'ipotesi frattura. Inzaghi e tifosi biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo. Come riporta la rassegna di Radiosei, lo stop di due settimane è solo una stima. Bisognerà aspettare nuovi accertamenti per essere sicuri dei tempi di recupero. Sabato al 'Benito Stirpe', Luiz Felipe è stato sostituito dopo 3 minuti da Patric. Con molta probabilità, sarà proprio lo spagnolo a prendere il posto di Luiz nelle prossime gare della Lazio.

