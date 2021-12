Juventus, Chiesa: “Niente ferie. Nazionale? Torneremo la squadra di Euro 2020”

Intervenuto ai microfoni di Repubblica, Federico Chiesa, esterno della Juventus, ha tirato le somme del suo 2021 sia in bianconero che con la Nazionale. Queste le parole di uno dei protagonisti assoluti di Euro 2020: "Mi sto allenando alla Continassa! Devo recuperare da un infortunio, ho deciso di non andare in ferie. Voglio essere al 100% per il 2022. Dobbiamo pensare partita dopo partita, come ha detto giustamente il mister. Nazionale? C’è sempre grande aspettativa di nuove vittorie. Quello che ci ha dato l’Europeo, magari ce lo ha tolto questa qualificazione ai Mondiali: non abbiamo sfruttato le opportunità. Ma agli spareggi torneremo la squadra che eravamo".