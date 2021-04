Juventus, dall'Inghilterra: "Dimissioni di Agnelli da presidente". Ma arrivano le smentite...

AGGIORNAMENTO ORE 21.45 - La notizia ha già fatto praticamente il giro del mondo, ma dalla Juventus arrivano smentite: Andrea Agnelli non si sarebbe dimesso da presidente del club bianconero.

Dopo 48 ore dalla sua nascita la Superlega rischia di collassare. Sono in atto proteste dei tifosi del Chelsea, mentre la dirigenza starebbe preparando la documentazione da inviare per richiedere l'esclusione dal nuovo torneo. E quello di Londra potrebbe non essere il solo club, dal momento che anche Manchester City, Arsenal e United potrebbero seguirne l'esempio. Ma l'ultima indiscrezione che arriva dall'Inghilterra ha del clamoroso. Secondo quanto riporta TalkSport, Andrea Agnelli si sarebbe dimesso da presidente della Juventus. Al momento si tratta di una voce rimbalzata dal Regno Unito, che è diventata immediatamente virale sul web. Si attendono, tuttavia, conferme ufficiali.

Superlega al collasso: Chelsea e City quasi fuori, altre pronte a lasciare

Bozza Decreto Legge: stadi aperti dal 1° giugno. Deroga salva Europeo

TORNA ALLA HOMEPAGE