Bozza Decreto Legge: stadi aperti dal 1° giugno. Deroga salva Europeo

Doccia fredda per il ritorno del pubblico negli stadi di Serie A. Nella bozza del nuovo decreto legge slittano le riaperture, inizialmente ipotizzate a partire dal 1° maggio. Tutto decorrerà dal 1° giugno, quando in zona gialla potranno tornare i tifosi negli stadi e nei palazzetti fino al 25% della capienza consentita e comunque in numero non superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso. In questo modo tutte le restanti partite del campionato in corso si svolgerebbero a porte chiuse. Come riporta repubblica.it l’ufficio sport e la sottosegretaria Vezzali sperano comunque ancora di poter bloccare il rinvio.

EUROPEO - Prevista una deroga per l'Europeo che verrà inaugurato proprio a Roma l'11 giugno prossimo. Nel rispetto dei principi fissati dal CTS sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, è possibile superare il limite imposto dalla bozza di decreto legge.

