FORMELLO - Lazio, assenti Luis Alberto e Lulic. Leiva e Immobile colpiti duro

Antivigilia della sfida col Napoli al Diego Armando Maradona, la Lazio comincia a preparare l'atteso match di giovedì sera. A Formello primo giorno di allenamenti col gruppo al completo dopo la seduta di scarico di ieri. Si sono rivisti Cataldi e Akpa Akpro, ma a risaltare sono le assenze di Lulic e Luis Alberto. Ancora da capire il motivo, potrebbe anche trattarsi di semplice gestione delle forze. Oltre a loro non si vedono nemmeno il lungodegente Luiz Felipe ed Escalante, ieri in Paideia per degli accertamenti. L'argentino è fortemente in dubbio per la gara di Napoli.

LE SCELTE - L'idea di Inzaghi sarebbe quella di confermare ancora nei tre di difesa Marusic. Il montenegrino andrebbe a comporre il solito terzetto arretrato insieme ad Acerbi e Radu. A destra Lazzari, a sinistra possibile conferma per Fares, a maggior ragione dopo l'assenza di Lulic quest'oggi. A centrocampo dipenderà tutto da Luis Alberto. Nel caso in cui lo spagnolo non dovesse farcela al suo posto toccherebbe a uno fra Parolo e Pereira. Milinkovic è sicuro di una maglia, mentre Leiva andrà valutato. Il brasiliano quest'oggi ha ricevuto una ginocchiata al polpaccio in allenamento da Akpa Akpro, ha zoppicato per un po' e concluso in anticipo la seduta. La speranza è che non si tratti di nulla di grave. A fine seduta anche Immobile è stato colpito duro all'altezza della tibia da Armini. In un contrasto di gioco totalmente fortuito, l'attaccante ha riportato una contusione saltando l'esercitazione finale di cross e tiri in porta. Dovrebbe comunque trattarsi semplicemente di una botta dolorosa che non dovrebbe mettere in dubbio la sua presenza al fianco di Correa.