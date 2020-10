Juventus, De Ligt e Chiellini mettono la Lazio nel mirino: la situazione

Dopo l'avvio di stagione deludente, la Juventus cerca riscatto nelle prossime partite. Sabato ci sarà lo Spezia, poi la Champions con il Ferencvaros e poi la Lazio domenica 8 novembre. Secondo Calciomercato.com, proprio contro i biancocelesti potrebbero esserci due rientri importanti per Andrea Pirlo. Si tratta di De Ligt, che attende il via libera della visita ortopedica prima di tornare tra i convocati, e di Chiellini, tornato ad allenarsi in gruppo e pronto a rientrare in campo. Oltre a loro Cristiano Ronaldo potrebbe riaggregarsi al gruppo in settimana qualora risultasse negativo al Covid, dato che martedì concluderà il suo 21esimo giorno di quarantena.

Lazio, Pulcini: "Tamponi? Siamo ottimisti. Domani mattina i risultati"

Lazio, Correa e il gol contro il Bruges: i precedenti del 'Tucu' in Champions League

TORNA ALLA HOME PAGE