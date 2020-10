Lazio, Correa e il gol contro il Bruges: i precedenti del 'Tucu' in Champions League

Joaquin Correa contro il Bruges ha portato momentaneamente in vantaggio la Lazio nel match poi pareggiato 1-1 contro i belgi. Per l'argentino è stato il primo gol stagionale con la maglia della Lazio, ma non il primo assoluto in Champions League. Il 'Tucu' infatti aveva già trovato due volte la via del gol nella massima competizione europea con la maglia del Siviglia. Una nel febbraio 2017 nella sfida contro il Leicester vinta 2-1 dagli spagnoli, l'altra a settembre dello stesso anno nel 2-2 maturato contro il Liverpool.

