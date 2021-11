Juventus, dubbio Dybala: terminati i controlli al J Medical

Paulo Dybala ci sarà contro la Lazio? Questo è il dubbio che attanaglia Allegri e tutta la Juventus a 2 giorni dalla sfida con i biancocelesti all'Olimpico. L'argentino si è infortunato in nazionale al polpaccio e per precauzione ha saltato la partita con il Brasile. Rientrato in Italia nella notte, verso l'ora di pranzo di oggi si è subito recato al J Medical per svolgere degli accertamenti. Ai tifosi presenti alla sua uscita ha detto: "Sto bene grazie". Nel pomeriggio ci sarà l'allenamento e vedremo se "el diez" avrà detto la verità e sarà quindi arruolabile per la trasferta romana, o sarà costretto al forfait.