Juventus - Inter, ipotesi recupero in settimana. Malagò: "È la soluzione migliore"

Le polemiche legate al rinvio di Juventus-Inter non accennano a terminare. Lo stesso Napoli, impegnato in settimana nel match di Coppa Italia, ha proposto, tramite il proprio capo ufficio stampa, di recuperare il big match tra la seconda e la terza in classifica tra qualche giorno, addirittura mercoledì 4 marzo. Secondo SportMediaset, questa sarebbe più che un'ipotesi, tanto che la Serie A avrebbe già dato proprio 'sì' al nuovo scenario che si creerebbe. Importanti sviluppi, o l'eventuale comunicazione ufficiale, arriveranno nelle prossime ore.

ISTITUZIONI - Le prime conferme arriverebbero dal presidente del CONI e dal Ministro dello Sport. Giovanni Malagò, ai microfoni di Pressing, ha sottolineato come il recupero in settimana sia "la soluzione migliore". Spadafora, intervenuto nel corso di Domenica In, ha spiegato: "Un'ipotesi che la Lega di Serie A potrebbe valutare è quella di rinviare la Coppa Italia di questa settimana e recuperare subito le partite saltate oggi. Spetta a loro capire come tutelare al meglio la regolarità del campionato".

