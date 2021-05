Juventus, la società conferma Pirlo fino al termine della stagione

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 - Avanti con Andrea Pirlo. Questa la decisione presa dalla società nei confronti dell'allenatore della Juventus. La stagione terminerà quindi con il tecnico in panchina che ora sta preparando il prossimo match contro il Sassuolo.

Sono ore concitate quelle che si stanno vivendo in casa Juventus. Dopo la debacle di ieri sera contro il Milan la società sta infatti valutando il da farsi. Il ko contro la squadra di Pioli mette a serio rischio la partecipazione dei bianconeri alla prossima Champions League e sul banco degli imputati c'è sicuramente Andrea Pirlo. Come riporta Sky Sport in queste ore ci sarebbe un vertice societario proprio alla Continassa per decidere se proseguire con lui fino al termine della stagione oppure optare per un traghettatore, in questo caso il nome è quello di Igor Tudor, per la fine del campionato.

