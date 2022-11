Juventus - Lazio, Allegri perde Perin prima della partita: il motivo

Fonte: Tuttomercatoweb.com

La Juventus si ritrova a pochi minuti dall'inizio del big match contro la Lazio a fare a meno di un giocatore. Massimiliano Allegri ha infatti perso Mattia Perin per la partita di questa sera. Il portiere ha accusato una gastroenterite e non sarà nemmeno in panchina contro la Lazio allo Stadium. Al suo posto partirà dal 1' Szczesny.