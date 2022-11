Juventus - Lazio, è il giorno della sfida: il club ricorda l’appuntamento- FOTO

Questa sera la Lazio affronterà la Juventus all’Allianz Stadium. Un match importante per chiudere in bellezza, si spera, questa prima parte di stagione. C’è attesa per la gara, i biancocelesti sono chiamati all’ennesima prova di coraggio orfani ancora una volta di Ciro Immobile. Il bomber contro il Monza aveva illuso per un ritorno, attimi di estrema felicità svaniti poco dopo. Non sarà l’unico assente, insieme a lui Zaccagni e Lazzari. Dovranno tenere botta le aquile, l’ultimo sforzo prima della pausa. La società, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare l’appuntamento con il consueto post del “Matchday”. Indicativa la grafica, Felipe Anderson di spalle con le braccia al cielo. Sarà ancora una volta lui il trascinatore della squadra.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE