Juventus - Lazio, Inzaghi: "Non è stata la gara perfetta. La rosa è competitiva"

Simone Inzaghi nel post partita di Juventus-Lazio a Dazn: "Difficile commentare un 3-1 per quello che si è visto in campo, dobbiamo fare di più però perché non basta. Sull’1-0 abbiamo tenuto bene il campo, sul’1-1 abbiamo preso la traversa e poi ci siamo compromessi la partita da soli: una ripartenza e un errore evitabile. Avremmo meritato di più, abbiamo comandato gran parte della partita. Ora non molliamo, crediamoci di più, recupereremo dei giocatori, c’è fiducia perché mancano tante partite. Siamo in ritardo, chiaro, era stata fatta una rincorsa importante e poi sono venuti a mancare uomini importantissimi per noi. Ma una squadra forte deve andare avanti anche nelle difficoltà. A me fa arrabbiare il primo gol, più del secondo. La Juve non aveva tirato fino a quel momento, c’è rammarico, abbiamo fatto una buona partita ma con errori, e se sbagli in casa della Juve non vinci. Quest’anno la squadra è ben costruita, ho poco da dire, solo che nel nostro miglior momento ci sono mancati Radu e Luiz Felipe, per noi molto importanti. Uno te lo puoi permettere, due no. Dispiace perché c’era l’ottavo di Champions e avevamo raggiunto la terza posizione. Guardiamo avanti, sapendo che siamo in ritardo".

Il tecnico biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Sky: "Dispiace per l’andamento della gara, stiamo commentando un 3-1 che non ci sta ma questo è il calcio. Abbiamo fatto una buona gara ma dopo il vantaggio dovevamo cercare il secondo gol. Poi c’è stato il gol dell’1-1 su un errore e poi la traversa di Milinkovic. In questo momento dobbiamo fare di più, è stata una partita buona ma non ottima. Per vincere a Torino devi fare la partita perfetta. Immobile? Momento no per tutti quanti, dobbiamo ripartire dalla prestazione di stasera, per lunghi tratti abbiamo avuto il controllo della partita. Mancano 12 partite e dobbiamo farle al meglio, siamo in ritardo. Recupereremo giocatori e anche punti giocando così. Prima del gol di Rabiot al 38' il nostro portiere non aveva fatto una parata. Il seocndo gol non lo puoi concedere in contropiede con palla nostra, dovevamo mantenere le marcature preventive. Musacchio? Stiamo provando situazione nuove, ci siamo trovati senza Luiz Felipe e Radu ed è un grande problema. Marusic ha fatto una grande partita, è un ruolo che può ricoprire anche se portarlo via dalla fascia è un peccato. Vedendo la squadra in campo non mi sembra in sofferenza. Della sconfitta con il Bayern abbiamo risentito, come del perdere giocatori importanti per noi. In questo momento fatichiamo ma non dobbiamo mollare".

Inzaghi è poi intervenuto infine ai microfoni di Lazio Style Channel: "Fragilità? Penso di sì. Siamo qui a commentare un 3-1 che non rispecchia l’andamento della gara. Non abbiamo fatto la partita perfetta che serviva e di cui avevo parlato alla vigilia. La sconfitta comunque non ci rende giustizia. Marusic terzo di destra? Credo abbia fatto una buona gara. Abbiamo tenuto il campo bene ma abbiamo fatto degli errori da non fare. Siamo in ritardo sulla zona Champions ma abbiamo ancora tutto il tempo. Dipende da noi e dalla nostra voglia. Le prestazioni ci sono stanno mancando i risultati. Avremmo voluto ottenere di più da questa partita. In cosa è mancata la Lazio? Abbiamo commesso errori grandi su tutti e tre i loro gol. Immobile? Parlare dei singoli in questo momento non serve. Lui è il nostro centravanti che ci ha fatto vincere tante partite. Non sta segnando con la stessa continuità adesso, ma tornerà a farlo".