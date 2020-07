Juventus - Lazio, Marchegiani: "I biancocelesti devono mettere in campo l'orgoglio"

Juventus - Lazio sta per cominciare, i biancocelesti si preparano per affrontare il big match. Ai microfoni di Sky è intervenuto Marchegiani: “Alla Juventus andrebbe bene il pareggio, ma credo che voglia vincere. La Lazio è stata l’avversaria più seria di questa stagione, c’è quindi anche voglia di rivalsa da parte della squadra di Sarri. Inzaghi si sta leccando le ferite, sono inspiegabili le difficoltà incontrate dopo la ripresa. C’è poi la questione dell’orgoglio, vincere potrebbe dare di nuovo una spinta. Sarebbe un peccato finire in questo modo il campionato”.