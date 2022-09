Juventus, le condizioni di Szczesny dopo l'infortunio: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

Non è stata una serata perfetta al 100% per la Juventus di Massimiliano Allegri. Se i ragazzi hanno trovato la vittoria grazie alla punizione sublime battuta da Vlahovic e il 2-0 firmato dal neo acquisto Milik, Szczesny è stato vittima di un brutto infortunio. Il portiere della Juventus è uscito nel primo tempo della partita contro lo Spezia per un forte trauma distorsivo alla caviglia destra. Come riporta Sky Sport arrivano delle novità importanti in merito. La società bianconera ha fatto sapere tramite un comunicato ufficiale che, gli esami radiologici ai quali si è sottoposto il portiere hanno escluso fratture e lesioni. Di seguito la nota del club: "A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczesny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia".