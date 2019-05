Juventus, Moggi: “Lunedì giorno giusto per annunciare il nuovo allenatore"

L'effetto domino sugli allenatori di mezza Serie A ha un'origine ben precisa: Torino, lato Juventus, l'addio di Massimiliano Allegri ai bianconeri. Da quel giorno X è partita la ricerca al sostituto, una caccia che ha portato inevitabilmente a scombussolare i piani di gran parte dei grandi club italiani. Tra cui la Lazio, colpita dalle voci sul futuro bianconero di Simone Inzaghi e da quel momento ancora alla ricerca di un'intesa con il proprio tecnico. Ad oggi, però, il piacentino sembra essersi allontanato – quasi – definitivamente dalla strada verso Vinovo. Sarri è passato in pole position, e a breve potrebbe essere annunciato. Di questo ha parlato Luciano Moggi, ex ds della Juventus, a Radio Bianconera: “Penso che il giorno giusto per annunciare il prossimo allenatore sarà lunedì. Sarri giusto per la Juve? Preferisco non pensarci. Mandare via Allegri è stata una stupidaggine, anche perché la società avrebbe dovuto giocare d'anticipo sull'Inter e a quel punto prendere Conte”.

LAZIO, LOTITO DRIBBLA LE DOMANDE SUL FUTURO DI INZAGHI

LAZIO, ATTESA SUL FRONTE LOTITO-INZAGHI

TORNA ALLA HOMEPAGE