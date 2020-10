Juventus, Pirlo: "Ronaldo parte con la squadra, anche secondo tampone negativo"

La Juventus si prepara al match di domani in programma alle 15:00 contro lo Spezia. Il tecnico Pirlo potrà avere a disposizione anche Cristiano Ronaldo che è finalmente guarito dal Covid. Queste le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia: "Per Ronaldo è arrivata la negatività anche del secondo tampone. Il ragazzo sta bene e partirà con la squadra. Non credo che parta dall'inizio, per noi è importante averlo già con noi. Lui è un giocatore importante, si è allenato a casa ma non è la stessa cosa che farlo sul campo".

