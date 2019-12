Juventus, Pjanic: “La Lazio è forte. Ci scusiamo per aver perso la Supercoppa”

Non solo Igli Tare, non solo i migliori ds. Ai Globe Soccer Awards in corso a Dubai si stanno premiando tanti grandi esponenti del mondo del calcio. Dal miglior giocatore dell'anno (Cristiano Ronaldo, ndr) ai vari riconoscimenti alla carriera. Uno di questi l'ha ricevuto Miralem Pjanic, ex Lione e Roma e da qualche anno perno del centrocampo della Juventus. Al momento della premiazione il bosniaco ha rilasciato qualche dichiarazione, parlando anche della Lazio: “Sarri rispetto ad Allegri è un allenatore diverso, ha un’altra mentalità calcistica. L’importante, comunque, è cercare di vincere trofei, cosa che abbiamo sempre fatto. La Lazio e la Roma sono avversarie forti per la Juventus in Serie A, così come l’Inter. Noi intanto continuiamo anche a puntare la Champions League e ci scusiamo per aver perso la Supercoppa Italiana”, ha concluso.

