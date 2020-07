Juventus, Sarri: "Il risultato della Lazio non ha influito. C'è stato un blackout, il momento è difficile"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha analizzato la sconfitta rimediata questa sera contro il Milan. Chiamato a dire se il risultato della Lazio contro il Lecce avesse influito sulla gara dei bianconeri, ha spiegato: "Direi di no, altrimenti l’impatto con la partita sarebbe stato diverso. La squadra è stata molto attenta. La sensazione è che il risultato di Lecce non abbia influito. Rabiot si sta integrando nel gruppo, nel calcio italiano. Ha fatto un po’ di fatica, gli infortuni l’hanno rallentato e ultimamente sta facendo bene".

BLACKOUT - "Abbiamo fatto 60’ di livello mondiale, eravamo in pieno controllo della partita. Abbiamo vissuto questo blackout a cui non dobbiamo neanche troppo pensare, tra qualche giorno abbiamo una nuova partita. È successo anche ad altre squadre, è un periodo difficile per tutti. Usciamo sereni per quello che abbiamo fatto per un’ora, le vere motivazioni di questi momenti inspiegabili neanche si trovano".

MOMENTO COMPLICATO - "È un momento difficile mentalmente e fisicamente, stare a farsi dei processi addosso ci potrebbe far perdere quello che abbiamo conquistato negli ultimi tempi. Credo non ne valga neanche la pena. È anche difficile arrivare a una conclusione. La squadra si deve convincere che ha nelle corde un ottimo calcio, e deve ripartire da qui. In difesa s’è sofferto nel momento del blackout, fino al 62’ del rigore non avevano concesso neanche una palla gol. Non vedo le assenze come una delle motivazioni. Higuain ha fatto quello che poteva fare in questo momento. Ha fatto benino fino a un certo punto, poi è andato scomparendo".

