Juventus, Sarri out: ecco quanto è costato il tecnico

La Juventus ha deciso di cambiare e di prendere una nuova guida per la prossima stagione. Maurizio Sarri è stato esonerato e al suo posto è stato scelto Andrea Pirlo, nominato pochi giorni prima allenatore della squadra Under 23. Ma quanto è costato realmente alla Juve l’esonero del tecnico ex Chelsea e Napoli? Sarri aveva un contratto biennale con una penale in caso di mancato rinnovo per la terza stagione. Il mister toscano percepiva uno stipendio di 5,5 milioni netti a stagione ai quali va aggiunta la penale e la cifra versata per liberarlo dal Chelsea. Se si aggiungono anche gli stipendi del suo staff si arriva a una cifra monstre: Maurizio Sarri è costato al club bianconero circa 45 milioni di euro.

